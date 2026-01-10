Xabi Alonso: «Non siamo kamikaze». Le parole su Mbappé non lasciano dubbi, cosa ha detto verso la finale di Supercoppa

Xabi Alonso ha parlato così del rientro di Kylian Mbappé verso la finale di Supercoppa del Real Madrid contro il Barcellona. Le sue parole

L’attesa per il Clásico che assegnerà la Supercoppa di Spagna è alle stelle e la notizia che tutti i tifosi del Real Madrid aspettavano è arrivata: Kylian Mbappé è atterrato in Arabia Saudita. Dopo aver saltato la semifinale vinta contro l’Atletico Madrid per una distorsione al ginocchio subita a fine dicembre, il fuoriclasse francese ha raggiunto i compagni a Jeddah venerdì. La sua presenza in campo per la finale di domenica contro il Barcellona resta però un rebus che verrà sciolto solo a ridosso del fischio d’inizio.

Alonso: “Nessun rischio folle”

A fare chiarezza sulle condizioni del numero 9 è stato Xabi Alonso. L’allenatore del Real Madrid ha predicato prudenza, escludendo l’uso sconsiderato di infiltrazioni. «Dobbiamo misurare il rischio. Non siamo kamikaze quando prendiamo decisioni, sarà un rischio controllato», ha dichiarato Alonso in conferenza stampa. Il tecnico basco ha spiegato che Mbappé si sente molto meglio dopo il riposo contro Betis e Atletico, ma il verdetto definitivo arriverà solo dopo l’allenamento di rifinitura odierno: «Vedremo se è pronto a partire titolare o a giocare uno spezzone». Per Alonso, che a fine 2025 sembrava a un passo dall’esonero prima di infilare cinque vittorie consecutive, questa coppa potrebbe rappresentare la svolta definitiva per consolidare il progetto.

La sicurezza di Flick: “Il Barça non teme nessuno”

Sull’altra sponda, il Barcellona osserva con rispetto ma senza paura. Hansi Flick ha reso onore all’avversario ma ha anche rivendicato la forza dei suoi. «Al momento Mbappé è il miglior attaccante al mondo», ha ammesso Flick, ricordando però i precedenti favorevoli. Nella scorsa stagione, il Barça ha dominato i rivali vincendo quattro scontri diretti su quattro, compreso il 5-2 nella finale di Supercoppa. Nonostante l’unica sconfitta recente (un 2-1 in campionato per il Real di Alonso), Flick ostenta sicurezza: «Adatteremo qualcosa come sempre, ma non si tratta solo di Mbappé. Si tratta di come vogliamo giocare noi».