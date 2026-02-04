Yamal inarrestabile, il gioiello del Barcellona eguaglia il record di Messi: superato anche Maradona! Il dato sulla stella classe 2007

Lamine Yamal ha inaugurato il 2026 con un rendimento semplicemente devastante, confermandosi senza appello il gioiello più splendente della corona del Barcellona. Il talentuoso esterno offensivo spagnolo sta vivendo un momento di onnipotenza calcistica, macinando numeri che fanno impallidire la concorrenza europea: nelle prime nove apparizioni del nuovo anno solare, ha già messo a referto cinque reti e due assist decisivi.

L’ultima perla è arrivata nella vittoria di misura in Copa del Rey contro l’Albacete. Un gol dal peso specifico storico: con questo sigillo, infatti, il prodigio della Masia ha superato il totale di marcature realizzate in maglia blaugrana da una leggenda immortale come Diego Armando Maradona, fermo a quota 39. Sebbene in Argentina il quotidiano Olé abbia tenuto a precisare che il Pibe de Oro raggiunse quella cifra con una media gol superiore, il dato certifica la precocità mostruosa del ragazzo.

Ma il record che ha fatto davvero scalpore riguarda la continuità. Lamine ha eguagliato una striscia che al Camp Nou non si vedeva dai tempi di sua maestà Lionel Messi, il miglior calciatore della storia del club. Aprendo le danze in coppa, Yamal ha segnato per la quarta partita consecutiva in tre competizioni diverse. Un filotto impressionante iniziato in Liga contro il Real Oviedo, proseguito nella notte di Champions League contro il Copenaghen e continuato contro l’Elche.

Allargando l’analisi, il talento iberico è stato determinante per sei gare consecutive. Sembrano ormai un lontano ricordo i fastidiosi problemi di pubalgia che lo avevano frenato tra settembre e ottobre del 2025. In questa stagione, il suo score recita 14 gol e 12 assist in 26 presenze. Un rendimento da fuoriclasse totale che ha incassato il plauso di Hansi Flick: il tecnico tedesco, ex ct della Germania, si gode finalmente il suo “genio” nel pieno della forma fisica.

