Yildiz classe e grinta: parte piano, ma poi diventa imprendibile, e quella ruleta che apre al 2-1... le pagelle

Juve, le pagelle di Kenan Yildiz contro l’Empoli: parte piano, ma poi aumenta di intensità e qualità, aprendo al 2-1 con una gran giocata

La Juve ha ritrovato il suo numero 10 in Kenan Yildiz: il giovanissimo turco sta diventando sempre più leader della squadra bianconera grazie alla sua qualità tecnica superiore. Contro l’Empoli parte piano, poi ingrana la marcia e diventa imprendibile per la difesa toscana e poi regala ai tifosi una gran giocata con la ruleta che apre al 2-1. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Prima sempre un tocco in più, poi svolta e quelli dell’Empoli non lo vedono più: classe e grinta. Un po’ del 2-1 è suo: che azione».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Cinque occasioni create, tiene in piedi la Juve, dipinge l’azione del 2-1 quando Dusan è già pronto a sostituirlo».

TUTTOSPORT 7 – «Il talento non è acqua e il turco lo sta dimostrando: al di là della ruleta, quando si libera degli avversari per avviare l’azione del vantaggio, si contano altre giocate di livello. Il ragazzo sta crescendo anche come atteggiamento, sempre propositivo».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Come si dice, il prezzo del biglietto: ruleta alla Zidane e l’avvio dell’azione del raddoppio. Prima, il gioco della Juve sulle spalle».

LA REPUBBLICA 6.5 – «Il voto è la media tra una prima parte da spettatore prima di svegliarsi diventando un pericolo per la difesa toscana».

LA STAMPA 6.5 – «Si capisce fin dal primissimo affondo che non avrebbe mai accettato il terzo ko di fila: bello a vedersi, bello a metà quando la porta si avvicina. E, poi, quella “ruleta”…».