Yildiz può vincere il Pallone d’Oro: l’investitura a sorpresa di un calciatore dell’Inter nei riguardi del talento turco della Juventus

Un predestinato con il numero 10 sulle spalle, sia nella Juventus che in Nazionale. Kenan Yildiz sta incantando il calcio europeo, e ora, per lui, è arrivata un’investitura pesantissima, una vera e propria profezia da parte di uno dei leader del calcio turco, Hakan Çalhanoğlu.

Il centrocampista dell’Inter, dal ritiro della Turchia, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, e alla domanda su chi potesse vincere in futuro il Pallone d’Oro, non ha avuto dubbi, indicando il suo giovane compagno di squadra.

Çalhanoğlu su Yildiz: «Lui può vincere il Pallone d’Oro»

«Pallone d’oro? Io non lo vincerò, ma Yıldız sì, lui può farcela».

Una frase breve, ma dal peso specifico enorme. Un’incoronazione in piena regola da parte di un giocatore esperto e affermato, che passa idealmente il testimone al talento più puro del calcio turco. Le parole di Çalhanoğlu sono la certificazione di una crescita esponenziale. A soli vent’anni, Yildiz è già un pilastro sia per la Juventus di Tudor che per la Turchia di Vincenzo Montella.

Proprio il CT italiano ha deciso di costruirgli attorno la manovra della sua nazionale, mettendolo al centro del progetto. Una fiducia che Kenan sta ripagando con prestazioni incredibili e numeri da capogiro. La sua fantasia, la sua tecnica e la sua personalità stanno conquistando tutti, compagni di squadra inclusi.

L’investitura di Çalhanoğlu non è solo un complimento, ma la presa di coscienza che la Turchia ha tra le mani un potenziale fuoriclasse generazionale. Il sogno del Pallone d’Oro è ancora lontano, ma quando a indicarti la via è uno dei tuoi idoli, tutto diventa improvvisamente più possibile. La stella di Yildiz brilla sempre di più.