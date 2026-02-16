Yilmaz in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve: «Partita importante per il nostro Paese. Yildiz ottimo giocatore, ma vogliamo vincere noi!»

Yilmaz in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve: le dichiarazioni in vista del match di Champions League 2025/26

Yilmaz, giocatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus.

PARTITA – «Questa partita è molto importante, sia per il nostro Paese che per il nostro club. Vogliamo offrire ai nostri tifosi una grande partita da vedere. Speriamo di poter vincere contro la Juventus».

YILDIZ – «Non ho parlato con Kenan Yıldız, ma ci seguiamo sui social. È una persona molto brava e un ottimo giocatore. Spero che ci qualificheremo per il Mondiale. Può anche giocare bene contro di noi, ma speriamo di vincere noi».

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions League è una vetrina per i giocatori. Tutti vogliono mostrare il meglio di sé in questa competizione».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI YILMAZ