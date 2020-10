Young Boys Roma, c’è un unico doppio ex nella storia

A vestire la maglia di Roma e Young Boys è stato un solo calciatore nella storia: Doumbia

Questa sera la Roma affronterà lo Young Boys in terra svizzera, per l’esordio stagionale in Europa League. Il club giallorosso, attraverso i propri canali ufficiali, ha riportato diverse curiosità. E tra queste c’è quella che riguarda i doppi ex della partita. Ci sarebbe un solo calciatore ad aver vestito la maglia giallorossa e quella degli svizzeri: ovvero Seydou Doumbia.

«Seydou Doumbia ha militato nello Young Boys tra il 2008 e il 2010. Il centravanti ivoriano – classe 1987, oggi svincolato – è l’unico ad aver vestito entrambe le maglie. E con lo Young Boys si laureò per due anni consecutivi capocannoniere del massimo torneo svizzero, rispettivamente con 20 e 30 gol segnati. Meno fortunata l’esperienza con la maglia della Capitale, da gennaio a maggio 2015, con 2 reti realizzate».