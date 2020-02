Youth League, rinviate le gare di Atalanta e Inter per il Coronavirus

Emergenza Coronavirus: rinviate le gare di Atalanta e Inter di Youth League. La decisione dell’UEFA dopo l’allarme in Italia

L’emergenza Coronavirus si espande anche in Youth League. La competizione europea, rivolta alle formazioni Primavera, ha visto il rinvio di due partite degli ottavi di finale.

Atalanta-Lione e Inter-Rennes, inizialmente previste per giovedì 3 marzo, sono state rinviate al 10 marzo. Una decisione legata alla situazione d’allarme verificatasi in Italia per il Coronavirus. Non si sa ancora nulla circa il match della Juve contro il Real Madrid.