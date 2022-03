Zaccagni si fa ammonire per simulazione: salta il derby con la Roma. L’esterno della Lazio ingenuo

Giallo pesante per Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio è stato ammonito per simulazione sul finire del primo tempo per essersi tuffato su un non-contatto con Caldara.

Un’ammonizione che costerà cara all’ex Verona: diffidato, salterà infatti il derby di domenica prossima.