Zaccagni trascina la Lazio: gol e assist contro il Cagliari e di nuovo quarto posto. Le pagelle

La pagelle di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, grande protagonista della vittoria dei biancocelesti con il Cagliari

Un gol ed un assist: Mattia Zaccagni prende per mano la Lazio in un momento difficile per i biancocelesti le riporta al quarto posto. Contro il Cagliari il capitano trascina i suoi ai tre punti che rimettono la squadra di Baroni davanti alle concorrenti nella lotta Champions e la critica è concorde: è lui il migliore in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Il gol che sblocca la gara, l’assist per quello che la chiude. E Caprile gli nega la doppietta. Prova ricca di cose belle, tutte decisive».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Prima la domanda di tutti i tifosi: perché non ha tirato in pallonetto? La replica sull’azione successiva: taglio in area e timbro che sblocca. La sua spizzata regala al Taty la palla risolutiva».

TUTTOSPORT 7.5 – «Troppo altruista a tu per tu con Caprile sul lancio di Romagnoli, sceglie bene il tempo sul cross di Hysai per il settimo gol in campionato. Assist, fors’anche involontario, per Castellanos. Poteva fare doppietta».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Segna un gol da centravanti: irrompe sul cross di Hysaj e segna l’1-0 cambiando la partita della Lazio. In precedenza aveva scelto la soluzione dell’assist al compagno invece del pallonetto su Caprile in uscita. Ha la palla del 3-1 ma il portiere rossoblù gli nega la doppietta».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Settimo gol in campionato che stappa la partita e poi l’assist per la rete di Castellanos che decide la partita. Sua la firma su questo successo, di sicuro tra i migliori. Solo Caprile gli nega la doppietta».