Zaccagni sulle montagne russe: e Mancini se la lega al dito? Settimane movimentate per l’esterno della Lazio

Sono settimane movimentate queste per Mattia Zaccagni. Dal gender reveal del figlio con la compagna Chiara Nasti, alle polemiche per il coro dei tifosi della Roma, fino alle fresche polemiche del c.t. Mancini per l’addio al ritiro della Nazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima dovrà essere la stagione della svolta per Zaccagni che alla Lazio ha vissuto un’annata tra alti e bassi finendo in calando soprattutto dal punto di vista delle marcature.

L’esterno biancoceleste dovrà cominciare al meglio ad agosto per tenere aperti anche i canali con il commissario tecnico dell’Italia che potrebbe non dimenticare a stretto giro quanto accaduto a Coverciano.