Zaccagni verso l’addio in estate? Per la Lazio è tra i sacrificabili

Le ultime prove di Zaccagni potrebbero aver reso l’ex Hellas Verona un giocatore sacrificabile in estate, ma serve l’offerta giusta

Zaccagni ha giocato in maniera poco costante in queste ultime gare e per questo motivo, la Lazio sta considerando il suo futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zaccagni è considerato un giocatore sacrificabile da Lotito, che davanti a una proposta allettante potrebbe cederlo a sorpresa.