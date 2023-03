L’Atalanta ritrova Duvan Zapata? Dipende tutto da lui: serve sfruttare ogni chance

Contro il Napoli l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata è stato il migliore in campo. Ora occorre continuità e impegno offensivo

Una delle note positive riscontrate dalla sfida contro il Napoli è sicuramente la prova convincente di Duvan Zapata: risultato il migliore in campo nonostante l’attacco dell’Atalanta abbia fatto enormemente fatica tra scelte sbagliate e limiti tecnici.

Il colombiano non solo si è dimostrato in ottima forma al suo rientro dall’infortunio, ma è riuscito anche a fare reparto da solo in una maniera tutto sommato positiva: bravo nei duelli fisici, preciso nella costruzione e parte integrante nelle poche azioni pericolose della squadra, per quanto la difesa del Napoli abbia fatto enormemente la differenza.

Duvan Zapata è ufficialmente ritornato? Ancora troppo presto per dirlo al di là della prestazione di ieri sera. Per dimostrare di essere ancora quel centravanti che faceva le fortune dell’Atalanta dovrà essere capace di sfruttare ogni singola chance che gli verrà presentata: indipendentemente se sarà titolare o pedina da utilizzare gli ultimi 20 minuti di gioco. Se il colombiano dovesse dimostrarsi continuo allora si può parlare veramente di un giocatore ritrovato: ciò che alla Dea serve per continuare ad incidere.