Zapata: «Siamo qui per un risultato solo, vogliamo fare una grandissima partita»

Duvan Zapata parla della sfida contro la Juventus: ecco le parole dell’attaccante colombiano ai microfoni di Sky Sport.

«E’ uno scontro diretto e siamo qui per un risultato solo. Sappiamo quanto è importante e vogliamo vincere. In settimana il mister ci ha ribadito più volte come in casa non siamo mai riusciti a battere la Juventus, oggi sarà diverso e speriamo di fare una grandissima partita».