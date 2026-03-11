Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto che può cambiare tutto!

Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto con i granata che può cambiare tutto! Occhio alla possibile rescissione

Il futuro di Duvan Zapata, attaccante e capitano del Torino, appare sempre più incerto. Il contratto del centravanti colombiano con i granata potrebbe essere interrotto in anticipo, grazie a una clausola rescissoria presente nel suo accordo, come rivelato da Tuttosport. La squadra di Urbano Cairo, che quest’anno ha faticato a trovare continuità, sta già valutando la possibilità di rescindere con Zapata, pagando una penale di un milione di euro.

La stagione travagliata di Zapata

Zapata è arrivato al Torino nell’estate del 2023 con un contratto rinnovato dopo una stagione positiva all’Atalanta. Nonostante abbia messo a segno 12 gol e 4 assist in 35 presenze nel suo primo anno, la sua condizione fisica e il rendimento in calo hanno sollevato dubbi. La stagione attuale è stata segnata da un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. Sotto la guida di Marco Baroni, Zapata ha faticato a tornare al livello che gli ha permesso di diventare un giocatore di riferimento per la squadra.

La clausola rescissoria e il futuro

La clausola che permette al Torino di rescindere il contratto con Zapata alla fine di questa stagione rappresenta un’opzione concreta, soprattutto in considerazione delle difficoltà fisiche e della concorrenza in attacco. Con un ingaggio pesante per il club e un rendimento inferiore alle aspettative, la rescissione potrebbe portare un risparmio economico significativo per i granata. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dal rendimento finale della squadra e dalle intenzioni di Zapata stesso, che potrebbe decidere di restare al Torino qualora il club riuscisse a mantenere la categoria.

Con 126 gol in Serie A e un passato di successo con Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta e ora il Torino, il futuro di Duvan Zapata è ancora incerto, ma il club dovrà prendere una decisione importante nelle prossime settimane.