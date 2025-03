Infortunio Zappa, passi in avanti per il difensore rossoblù. Le ultime in vista della sfida contro il Monza

Infortunio Zappa, ci sono passi in avanti per il difensore del Cagliari! Le ultime in vista della partita contro il Monza

Buone notizie dal CRAI Sport Center, dove proseguono i lavori del Cagliari del tecnico Nicola verso la partita contro il Monza di Nesta. Gabriele Zappa sta facendo grandi passi in avanti per provare ad essere convocato per la sfida della 30a giornata del campionato di Serie A.

Il classe 99′, ieri, ha lavorato in parte con il gruppo per la prima volta da quando ha riportato l’infortunio. La guarigione completa della sua distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra è molto vicina. Cresce la positività dei rossoblù di vederlo almeno in panchina per la partita dell’Unipol Domus.