Zaragoza Roma, svelate le cifre dell’eventuale riscatto: occhio alla clausola! Tutti i dettagli dopo l’annuncio del suo arrivo

Un arrivo last-minute che profuma di scommessa e rilancio tattico. La Roma ha chiuso la sua sessione invernale regalando un volto nuovo alle corsie esterne: Bryan Zaragoza Martinez. L’operazione, definita proprio nelle battute conclusive del calciomercato, risponde a una precisa esigenza numerica e tecnica: colmare il vuoto lasciato da Leon Bailey. L’attaccante giamaicano, tormentato da continui problemi muscolari che ne hanno limitato drasticamente l’impatto nella Capitale, ha lasciato spazio a un profilo più integro e potenzialmente devastante nell’uno contro uno.

Il classe 2001, noto semplicemente come Bryan Zaragoza, sbarca a Trigoria con un curriculum che racconta di un’esplosione folgorante con il Granada tra il 2021 e il 2024, prestazioni che gli valsero la chiamata del Bayern Monaco. Tuttavia, l’esperienza in Baviera è stata complessa e l’iberico ha trascorso la prima parte dell’attuale stagione in prestito al Celta Vigo, collezionando 2 reti in 26 apparizioni tra Liga e coppe. Ora, per il tecnico Gian Piero Gasperini, arriva un giocatore di gamba e fantasia, ideale per il suo calcio aggressivo sugli esterni.

Secondo i dettagli rivelati da Calciomercato.com, la dirigenza dei Giallorossi ha strutturato un affare articolato per convincere i tedeschi. Zaragoza arriva con la formula del prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro, a cui si aggiungerà un ulteriore milione di bonus se l’esterno dovesse raggiungere quota 5 gol segnati. Il diritto di riscatto è stato fissato a 13,5 milioni di euro. Attenzione però alle clausole: il diritto si trasformerà automaticamente in obbligo d’acquisto al verificarsi di due condizioni simultanee. La prima è legata al minutaggio: il giocatore dovrà disputare il 50% delle partite rimanenti (giocando almeno 45 minuti). La seconda riguarda gli obiettivi di squadra: la qualificazione dei Capitolini alla prossima Champions League o Europa League.

