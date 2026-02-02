Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Roma News

Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo in giallorosso di Zaragoza: ecco il comunicato del club

Published

2 ore ago

on

By

zaragoza roma sito ufficiale scaled

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale per il neo acquisto Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. La nota del club

L’AS Roma aggiunge qualità e profondità sulle corsie: il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco, operazione definita con la formula del prestito e diritto di riscatto. Il comunicato:

COMUNICATO – “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco.

L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. 

Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l’esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all’El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell’Osasuna e nel Celta Vigo.

Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). 

Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024.

Ha scelto la maglia numero 97.

Benvenuto a Roma, Bryan!”.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×