Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo in giallorosso di Zaragoza: ecco il comunicato del club

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale per il neo acquisto Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. La nota del club

L’AS Roma aggiunge qualità e profondità sulle corsie: il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco, operazione definita con la formula del prestito e diritto di riscatto. Il comunicato:

COMUNICATO – “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco.

L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l’esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all’El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell’Osasuna e nel Celta Vigo.

Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist).

Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024.

Ha scelto la maglia numero 97.

Benvenuto a Roma, Bryan!”.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

