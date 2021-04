Zazzaroni difende Gasperini: «Controlli doping? Reazione comprensibile»

Ivan Zazzaroni manifesta il suo appoggio a Gian Piero Gasperini: ecco le parole del giornalista sul tecnico dell’Atalanta

Ivan Zazzaroni manifesta il suo appoggio a Gian Piero Gasperini nel suo editoriale sul Corriere dello Sport.

«Due parole sul caso Gasperini-Gosens. Sono anni che le imprese dell’Atalanta vengono accompagnate da insopportabili sospetti. Un giorno domandai su Twitter cosa mangiassero Freuler e compagni per correre così forte anche per cento minuti e fui accusato di aver sostenuto la tesi del doping. La mia era una semplice battuta tanto che ci scherzai su proprio con Gasperini. La sua reazione all’ennesimo controllo a sorpresa effettuato durante l’allenamento a Zingonia non è giustificabile, ma la comprendo».