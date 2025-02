Zazzaroni esalta Dybala: «Ora è il leader della Roma come Totti. Derby agli ottavi? Me lo auguro per questo motivo»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul passaggio del turno della Roma in Europa League. Tutti i dettagli in merito

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la vittoria della Roma sul Porto in Europa League.

DYBALA – «Adesso Dybala ha un’altra faccia, altri occhi. Ma lo stesso piede, grazie al cielo, con quel modo tutto suo di giocare un calcio a parte. Perché Paulo si sente (è) finalmente leader completo, non più di sole soluzioni, e a casa: spinge i compagni a reagire allo svantaggio, vede spazi negati agli altri, segna, raddoppia, decide, è di nuovo un privilegio».

LA SVOLTA CON RANIERI – «Da quando è arrivato Ranieri molto è cambiato anche in lui: ha smesso di pensarsi altrove, di sognarsi a Madrid o Barcellona, là dove il livello gli è più familiare: l’Arabia non lo merita. L’adesione alla Roma è diventata così totale e non solo sul campo. Nelle occasioni in cui Ranieri ha permesso a Pellegrini di recuperare la serenità perduta, Dybala si è assunto alcuni compiti di Lorenzo che con grande senso della squadra, del ruolo e della Roma si è adeguato, facendo un piccolo passo indietro. Da capitano vero, gente seria».

DERBY CON LA LAZIO – «Dybala è stato l’uomo della partita e del passaggio agli ottavi, ha allungato la vita alla Roma e all’uscita ha meritato un coro che negli ultimi anni l’Olimpico aveva riservato soltanto a Totti e Mourinho. Oggi il sorteggio potrebbe consegnarci un derby in chiave europea. Quasi me lo auguro: ma soltanto per avere la certezza di trovare una romana nei quarti. Se poi il destino le spingesse avanti entrambe…».