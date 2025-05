Zazzaroni sullo scudetto: «Conte un profeta per il Napoli, ma l’Inter deve essere arrabbiata…»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla lotta scudetto in Serie A tra Napoli ed Inter. Tutti i dettagli

L’ultima giornata di Serie A è alle porte e la tensione è palpabile, specialmente per le tifoserie di Napoli e Inter, separate da un solo punto nella corsa al tricolore. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale intitolato eloquentemente «Lo vinciamo lo scudetto?», offre la sua personalissima e appassionata analisi su questo finale incandescente, non nascondendo le sue emozioni e le sue previsioni, con un occhio di riguardo al Napoli e al lavoro di Antonio Conte, ma anche al percorso dell’Inter.

IL NAPOLI E LA DOMANDA FATIDICA – «Stamattina, al bar, il primo napoletano verace che ho incontrato mi ha trafitto con la domanda delle domande: “Direttore, ma lo vinciamo lo scudetto?”. Cosa rispondi a uno così? Che il calcio è una scienza esatta? Che il Cagliari è già retrocesso e verrà al Maradona in gita premio? O che il Como, contro l’Inter, si giocherà la partita della vita per onorare il campionato? La verità è che non lo so, ma so quello che spero e quello che vedo».

CONTE, IL PROFETA IN PATRIA (AZZURRA) – «Vedo un Napoli trasformato dalla cura Conte. Antonio è arrivato e ha fatto quello che sa fare meglio: ha resettato, ha dato una mentalità feroce, ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza. Ha preso un gruppo che l’anno prima aveva deluso e lo ha riportato a lottare per il vertice, convincendolo di essere il più forte. Se il Napoli oggi è a un passo dal titolo, il merito principale è suo. Ha profetizzato la vittoria e ora è lì, a un passo dal compierla».

L’INTER E I RIMPIANTI: QUANTI PUNTI BUTTATI! – «E l’Inter? L’Inter di Inzaghi ha giocato per lunghi tratti il calcio più bello ed europeo del campionato. Ma quanti punti ha lasciato per strada! Penso a certe rimonte subite, a partite dominate e non chiuse. Quei 12 punti persi da situazioni di vantaggio gridano vendetta. Senza quelle amnesie, oggi staremmo parlando di un altro campionato. C’è rabbia, lo capisco, perché la squadra ha dimostrato di avere tutto per vincere, ma è mancata in cinismo e continuità in certi frangenti».

IL SOGNO DE BRUYNE AL NAPOLI (E LA FINALE CHAMPIONS DELL’INTER) – «Poi il tifoso napoletano, non contento, mi ha chiesto di De Bruyne. “Direttore, ma De Bruyne viene o no?”. Se il Napoli vince lo Scudetto e si assicura i milioni della Champions, l’assalto a un top player come il belga del City diventa più di un sogno. De Laurentiis e Conte ci proveranno, ne sono certo. E l’Inter? Ha una finale di Champions da giocare contro il PSG. Un’altra impresa possibile, perché Inzaghi in coppa si trasforma. Ma prima c’è Como, e la speranza, per loro, che il Napoli inciampi».