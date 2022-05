Zeman, addio al Foggia: divergenze insanabili con la dirigenza

Dopo un lungo incontro con la dirigenza Zeman dice addio al Foggia. Dietro all’addio il rapporto compromesso con la dirigenza

Dopo un incontro durato sette ore, Zdenek Zeman dice addio al Foggia. Dietro all’addio il rapporto ormai logoro e insanabile con il presidente dei rossoneri, Nicola Canonico, che ha commentato così l’addio.

«Ci siamo confrontati per sette ore, Zeman non ha più stimoli, ho provato a convincerlo ma non c’è niente da fare, sarebbe inutile continuare. A Zeman continuerò a voler bene ma il Foggia deve andare avanti»