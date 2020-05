Zeman: «Giocare senza pubblico e col virus non ha senso»

Zdeněk Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio tra le altre, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Zdeněk Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio tra le altre, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando il calcio e sulla possibile ripresa:

«Favorevole alla ripresa? No. Per me si dovrebbe ripartire solo quando tutto diventa chiaro, e oggi non lo è. Tutti aspettano le scelte del governo sul calcio. Ma non è il governo a decidere, è il virus. E se non se ne va, per me non ha senso ricominciare».

INDUSTRIA – «Il calcio è un’industria particolare perché genera più debiti che ricavi. Vale la pena rischiare per limitare i debiti? Da tempo conta più il business di tutto il resto. Ma se si deve giocare senza pubblico, per me il calcio non ha senso».

TAGLIO STIPENDI – «Si, penso sia giusto. Leggo che molti giocatori e tecnici si sentono sfruttati. Credo che questo mestiere andrebbe fatto con più amore, mentre la maggior parte guarda solo ai soldi».