Zenga: «A chi non piace questa Inter? Conte è un grande professionista»

Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport il grande ex nerazzurro Walter Zenga fa i complimenti all’Inter per la sua cavalcata verso lo scudetto.

GRANDE INTER – «A chi non piace questa Inter. C’è un grande equilibrio controllano bene le partite, come successo anche ieri. Conte è un grande professionista, dallo Shakhtar Donetsk in poi ha cambiato qualcosa e da lì in poi è cambiato tutto. Per il futuro ha bisogno di un paio di innesti».