Walter Zenga ha parlato ospite di Sky Sport e ha detto la sua su Insigne e la firma per il Toronto

Walter Zenga, ospite a Sky Sport, ha parlato della scelta di Insigne di accettare l’offerta del Toronto. Le sue parole:

INSIGNE – «Sfido chiunque a non accettare l’offerta che ha ricevuto Lorenzo. L’importante, per me, che lui abbia accettato per non voler giocare contro il Napoli. Sono ancora un romantico del calcio.»