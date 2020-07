Zenga: «Soddisfatto dei miei ma non di me stesso» – VIDEO

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce: le parole del tecnico del Cagliari

«Risultato più giusto? Penso di sì, è stata una partita aperta con tante occasioni. Probabilmente le loro sono state più evidenti, anche se abbiamo tirato in porta tante volte anche noi, ben 19. Poteva finire 2-2, son stati bravi i portieri e dico bravo a Cragno. C’è rammarico perché volevamo vincerla, ma di fronte avevamo un Lecce che in trasferta ha sempre segnato, la nostra bravura è stata anche quella di riuscire a giocarcela fino in fondo Potevamo vincerla o perderla, così come loro».