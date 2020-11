Zenit, il tecnico Semak: «Lazio, meritavamo la vittoria»

Sergej Semak, allenatore dello Zenit, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro la Lazio

Sergej Semak, allenatore dello Zenit, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro la Lazio.

«Nel primo tempo abbiamo controllato di più la palla. Dopo il gol, la Lazio ha iniziato a giocare in modo più aggressivo ed è stato più difficile. È un peccato non essere riusciti a segnare ancora, avremmo meritato di vincere. Passaggio del turno? Ci sono piccole possibilità per noi, in due partite casalinghe abbiamo fatto solo un punto. Il vero rammarico è non essere riusciti a vincere contro il Bruges dove meritavamo di vincere».