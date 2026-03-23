Zidane pronto a tornare in panchina! ESPN lancia l’indiscrezione, ecco dove allenerà il tecnico francese

Zidane tornerà in panchina! ESPN ha lanciato l’indiscrezione, ecco dove andrà ad allenare il tecnico francese

Una notizia clamorosa scuote il mondo del calcio internazionale e definisce il futuro di una delle selezioni più forti al mondo: Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina. L’ex fuoriclasse francese è stato scelto per aprire un nuovo ciclo tecnico, raccogliendo una delle eredità più pesanti e affascinanti dell’intero panorama sportivo.

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L’indiscrezione internazionale: il futuro dei Bleus è di “Zizou”

Le voci si rincorrevano ormai da diversi mesi, ma ora le conferme si fanno sempre più insistenti, delineando uno scenario chiarissimo per il post-Coppa del Mondo. La vera e propria bomba di mercato sportivo è stata lanciata dai media oltreoceano: “Secondo ESPN, Zidane – l’ex giocatore e allenatore del Real Madrid assumerà la guida della nazionale francese nell’estate successiva ai Mondiali.”

Questa mossa strategica della federazione transalpina punta a garantire continuità ad altissimi livelli, affidando il gruppo a una vera e propria leggenda vivente, capace di ispirare i giocatori sia per il suo glorioso passato in campo, sia per i clamorosi trionfi ottenuti in panchina.

La fine di un’era storica e il passaggio di consegne

Il cambio della guardia rappresenta uno spartiacque fondamentale per la selezione europea. L’attuale commissario tecnico ha segnato un’epoca d’oro, culminata con la vittoria iridata nel 2018 e la finale del 2022, ma ogni ciclo ha una sua naturale conclusione. A confermare questa transizione attesa da tempo, gli addetti ai lavori ribadiscono: “L’addio di Didier Deschamps alla nazionale francese dopo 14 anni di successi non era un segreto, e Zidane, che ha concluso il suo secondo mandato come allenatore del Real Madrid nel 2021, era da tempo considerato un candidato per la panchina.”

L’attesa e il nuovo ambizioso progetto tecnico

Durante i suoi anni di inattività, Zidane ha declinato numerose e ricche offerte provenienti da prestigiosi top club europei, dimostrando una chiara e ferma volontà: il suo obiettivo primario e il suo grande sogno è sempre stato la nazionale francese. Ora, il suo immenso carisma da leader e l’esperienza che gli ha permesso di conquistare ben tre Champions League consecutive con i Blancos saranno al totale servizio dei Bleus.

L’attesa è tutta rivolta ai prossimi mesi. Zidane porta con sé non solo un bagaglio tecnico di prim’ordine, ma anche un’aura di rispetto reverenziale. Il suo compito principale sarà quello di valorizzare ulteriormente campioni del calibro di Kylian Mbappé e di integrare i nuovi talenti, mantenendo stabilmente la Francia ai vertici assoluti del calcio mondiale.