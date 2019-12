Zidane sull’esclusione di Modric: «Fisicamente è ancora integro» VIDEO

Zidane, le parole dell’allenatore del Real Madrid al termine del match vinto contro l’Espanyol per 2-0

Vittoria per il Real Madrid di mister Zidane che ha battuto l’Espanyol imponendosi per 2-0. Il tecnico in conferenza stampa ha parlato anche di Modric.

«Noi dello staff parliamo sempre con i giocatori. Conosciamo tutti l’importanza di un giocatore come Modric. Nell’ultimo periodo non ha avuto problemi fisici e penso che da qui in avanti potrà giocare con continuità. Fisicamente è ancora integro e credo che possa giocare tante partite di fila senza avere problemi. Allo stesso tempo ho la necessità di far riposare a turno qualche giocatore».