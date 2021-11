Zorya, Skrypnyk: «Ha vinto la squadra più forte. Auguri alla Roma»

Viktor Skrypnyk, allenatore dello Zorya, ha commentato la sconfitta subita in Conference League contro la Roma

ROMA ZORYA – «Facciamo gli auguri alla Roma per questa bella vittoria. Per noi è difficile giocare contro di loro. La Roma doveva vincere e ha fatto la partita perfetta. Ci sono gare in cui la squadra favorita non vince ma oggi non è stato così. Oggi ha vinto la Roma, ha vinto la squadra più forte. Non posso rimproverare nulla ai miei. Posso augurare delle vittorie in futuro alla Roma».