5 allenatori che all'Atalanta sono stati rigenerati dopo annate disastrose (aspettando Juric) - Calcio News 24

Juric e l’Atalanta: cinque allenatori che grazie alla Dea sono stati completamente rigenerati

Ivan Juric arriva all’Atalanta per riscattarsi dopo una stagione disastrosa. Per quanto sia una grande sfida, non è la prima volta che la Dea rigeneri mister di questo tipo

1 – STEFANO COLANTUONO (2010) – Dall’addio polemico con l’Atalanta nel 2007 ad un vero e proprio calvario. La convivenza con Zamparini (esonerato dopo una giornata) e l’annata turbolenta al Toro mancando la promozione. Ritorna a Bergamo e si rilancia tra promozione in Serie A, trascinatore durante le penalizzazioni e nuovi record alla Dea.

2 – GIGI DELNERI (2007) – L’uomo del miracolo Chievo stava vivendo un momento simile a Ivan Juric l’anno scorso. Disastrosa l’esperienza al Porto, altrettanto quella alla Roma dove venne esonerato: nel mezzo un ritorno a Verona con tanto di retrocessione. Arriva a Bergamo dove si riscatta alla grande tra bel gioco, ambizione e un’Atalanta che fa del Comunale il suo fortino. Dopo la Dea (andato via per colpa del mercato di gennaio) riceverà la chiamata della Samp e poi la Juve.

3 – OTTAVIO BIANCHI (1981) – Il mister bresciano stava vivendo una normale carriera in Serie C, ma quando arrivò un’Atalanta disastrata per risollevarsi dopo la retrocessione, Ottavio prese questo treno al volo. Una promozione dalla C alla B e poi una salvezza lanciando molti giovani. Una grande prova di maturità che lo portò poi 2 anni dopo ad allenare Maradona.

4 – MARCELLO LIPPI (1992) – L’esonero al Cesena e solo l’ottavo posto in Serie B, poi arriva Antonio Percassi e l’Atalanta che vede in lui un potenziale importante considerando anche le ottime basi. Catenaccio, ripartenza e una Dea che al comunale non perde neanche una gara: ottavo posto a due punti dal quinto. Una trampolino di lancio per Marcello che diventerà nel 2006 mister Campione del Mondo.

5 – DELIO ROSSI (2005) – Delio Rossi sembrava il classico mister “vorrei ma non posso” con un ritmo alterno tra esoneri e annate da subentrato. L’Atalanta ultima in classifica lo chiama in corsa e lui compie un mezzo miracolo avvicinandosi alla salvezza. Sarà retrocessione, ma nonostante ciò quel grande girone di ritorno rilanciò completamente la sua carriera in Serie A (diventando uno dei migliori).