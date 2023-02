A Milano una sconfitta discutibile sotto il piano della maturità: Atalanta, così non va bene

Troppo poco per dimostrare di essere da Europa. L’Atalanta riparta con il lavoro e senza mai dare nulla per scontato

La sconfitta dell’Atalanta contro il Milan ha sicuramente creato non pochi problemi. Perdere uno scontro diretto per la Champions? Ci può stare vista anche la competitività dei rossoneri, ma la sconfitta può essere accettata solo dalla superiorità dell’avversario non perché non si scende mentalmente in campo.

Per quanto si possa essere forti (e la Dea lo è) dare tutto per scontato come se il risultato venisse da sé è l’atteggiamento sbagliato di una squadra che non ha raggiunto quella maturità essenziale in termini di continuità: capace di esaltarsi contro la Lazio e fare due passi indietro non affrontando con la giusta cattiveria le partite, al di là degli errori che si possono commettere.

A Milano è andato tutto storto: dal carattere rinunciatario dei giocatori (escludendo alcuni singoli come i vari Toloi e De Roon per esempio) alle scelte discutibili e a tratti arcaiche di Gasperini nonostante l’Atalanta abbia già le sue certezze tattiche per fare risultato.

Troppa consapevolezza dei propri mezzi? Ciò scatenerebbe quella reazione che nelle ultime due partite è mancata, dove il bagno d’umiltà dovrà essere effettuato attraverso il lavoro di un gruppo forte ma, a tratti, poco maturo.