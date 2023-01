AAA: cercasi chef e maggiordomo per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sta iniziando a pensare alla sua vita dopo il calcio: cerca uno chef e un maggiordomo per la sua casa in Portogallo

Cristiano Ronaldo sta iniziando a pensare al suo futuro dopo il ritiro dal calcio giocato, valutando le sue priorità, che Il Corriere dello Sport ha prontamente riportato.

CR7 starebbe infatti cercando due figure professionali per la sua residenza portoghese, in località Quinta da Marinha, di un valore di circa 17 milioni di sterline. La prima figura sarebbe quella di uno chef, esperto di cucina tipica lusitana, ma anche internazionale, con una specializzazione sul sushi. Compenso concordato 54 mila sterline l’anno. Oltre allo chef, in casa Ronaldo servirà anche un maggiordomo, il cui compenso arriverebbe a 57 mila sterline l’anno (priorità sul cuoco?).

In caso di candidature vi invitiamo a mandare dei curricula alla nostra redazione, in qualche modo cercheremo di farli avere a Cristiano. Oppure no, ma in redazione un maggiordomo potrebbe servire lo stesso.