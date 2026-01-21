Abraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante. L’indiscrezione

Abraham, ecco la prossima squadra dell’ex Roma e Milan. Dove potrebbe trasferirsi l’attaccante. L’indiscrezione

Il valzer delle punte che ha coinvolto mezza Europa trova la sua chiusura del cerchio a Birmingham. Tammy Abraham sarà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’attaccante inglese classe 1997, volto noto della nostra Serie A per i suoi trascorsi con la Roma (dove vinse la Conference League) e con il Milan, lascia la Turchia per tornare in patria. La dirigenza dei Villans ha deciso di puntare sull’usato sicuro per rinforzare il reparto avanzato in questa sessione invernale, rispondendo così alla partenza di Donyell Malen, volato alla Roma, e al contestuale rientro alla base di Leon Bailey proprio dai giallorossi.

Il ritorno del “figliol prodigo”

Per Abraham si tratta di un ritorno a casa, in un ambiente che lo ha già amato e osannato. Nella stagione 2018/2019, l’attaccante aveva vestito la maglia dell’Aston Villa in Championship, rendendosi protagonista di un’annata mostruosa condita da ben 25 gol in 37 presenze. Ora torna dalla porta principale, in Premier League. Abraham arriva dal Beşiktaş, dove ha trascorso solo sei mesi: un’avventura breve ma non disprezzabile, chiusa con 7 reti in 17 presenze ufficiali.

I dettagli dell’affare: non solo Madjo

L’arrivo di Abraham non esclude l’altro colpo in entrata. Nonostante il club di Birmingham avesse già formalizzato l’accordo con il giovane Brian Madjo, la dirigenza ha voluto alzare l’asticella dell’esperienza. La trattativa con il club di Istanbul è stata rapida e i colloqui positivi: la formula definita è quella del prestito con diritto di riscatto. Abraham avrà quindi sei mesi per convincere il Villa Park a puntare su di lui a titolo definitivo. Il puzzle è completo: Malen è a Roma, Bailey è tornato (forse solo di passaggio), e Abraham è pronto a guidare l’attacco dei Claret and Blue.