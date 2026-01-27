Connect with us

Calciomercato

Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio

Published

1 ora ago

on

By

abraham

Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio e il comunicato del suo nuovo club

Tammy Abraham torna in Premier League: è ufficiale il suo trasferimento all’Aston Villa. Di seguito il comunicato del club inglese.

IL COMUNICATO – «L’Aston Villa è lieta di annunciare l’ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. Le sue imprese da realizzatore in quella stagione lo hanno portato a diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 gol in una sola stagione. Dopo aver lasciato il Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l’AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A2 ore ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News2 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×