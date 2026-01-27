Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio e il comunicato del suo nuovo club

Tammy Abraham torna in Premier League: è ufficiale il suo trasferimento all’Aston Villa. Di seguito il comunicato del club inglese.

IL COMUNICATO – «L’Aston Villa è lieta di annunciare l’ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. Le sue imprese da realizzatore in quella stagione lo hanno portato a diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 gol in una sola stagione. Dopo aver lasciato il Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l’AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League».

