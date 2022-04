Infortunio Abraham: l’attaccante a rischio con la Salernitana?

L’attaccante inglese della rosa è uscito zoppicando dal campo al termine della gara con il Bodo/Glimt. A rischio per la Salernitana?

Tammy Abraham a rischio infortunio? Secondo quanto riporta Angelo Mangiante su Sky Sport, l’attaccante inglese della Roma potrebbe saltare la gara con la Salernitana, dopo che è uscito dalla partita di Conference League zoppicando.

Non sarebbe da escludere che Mourinho decida di preservarlo in campionato in vista della gara di ritorno con il Bodo/Glimt.