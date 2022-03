Abraham eletto calciatore del mese dall’AIC: è il migliore di marzo. Premio per l’attaccante della Roma

Come ogni mese, la redazione de l’Ultimo Uomo ha scelto quattro nomi da far votare ai calciatori iscritti all’AIC e a marzo 2022 la concorrenza per la vittoria era più che agguerrita. In nomination c’erano i due registi più convincenti del campionato, Lucas Torreira e Ismail Bennacer, diventati ormai vere e proprie colonne portanti di Fiorentina e Milan; oltre a Victor Osimhen, che aveva segnato due doppiette consecutive contro Verona e Udinese affermandosi come uno dei migliori attaccanti del campionato.

Alla fine, però, ha vinto il centravanti inglese Tammy Abraham, che in un mese complicato per la Roma di Mourinho è riuscito a mettere la firma in partite importanti che avrebbero cambiato il senso di tutta la stagione. Se l’ha spuntata Abraham – davvero per una manciata di voti – non è stato solo per i suoi gol, ma anche perché mai come in questo mese è sembrato a suo agio. Come se avesse finalmente capito che l’Italia, e Roma in particolare, è esattamente il posto dove vuole essere.