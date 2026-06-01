Calciomercato Lazio, in 9 in scadenza nel 2027! Il piano rinnovi di Lotito e il nodo del bilancio FIGC

Calciomercato Lazio, 9 giocatori sono in scadenza di contratto nel 2027. Il piano rinnovi e qual è la situazione in casa biancoceleste

La Lazio si prepara alla nuova annata calcistica sotto la guida di Rino Gattuso con un nodo cruciale da sciogliere: la gestione di ben nove giocatori in scadenza nel 2027. Si tratta di mezza squadra, una situazione delicata per il neo tecnico, che ha assoluto bisogno di allenare una rosa concentrata e priva di distrazioni legate al calciomercato. Per evitare di perdere elementi preziosi a parametro zero e non appesantire le finanze, la dirigenza biancoceleste sta studiando un piano di intervento mirato: proporre a diversi elementi un prolungamento contrattuale di un anno, fissando la nuova scadenza al 2028. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

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I paletti della FIGC e i conti di Lotito

Ogni mossa operativa è strettamente legata all’indicatore della FIGC sul costo del lavoro allargato. La commissione di vigilanza sui bilanci si esprimerà tra un mese, dopo lo slittamento della deadline di maggio. L’esito dei controlli decreterà la natura del mercato estivo: via libera agli acquisti in caso di esito positivo, oppure “saldo zero” (obbligo di cedere per comprare) in caso di restrizioni. Se scattasse il blocco, anche i rinnovi di contratto subirebbero condizionamenti, potendo essere concessi solo alle cifre attuali per non peggiorare i conti.

Il presidente Claudio Lotito sta facendo il possibile per scendere sotto la rigida soglia dello 0,7% e garantirsi un mercato libero. Un aiuto potrebbe arrivare dalle recenti modifiche al Titolo VI delle NOIF, che consentono di utilizzare le riserve di utili per riequilibrare gli squilibri, sebbene resti da valutare la loro effettiva disponibilità dopo aver chiuso la semestrale al 31 dicembre 2025 con un passivo di 20,4 milioni.

Provedel, Gila e Romagnoli: i big in bilico

I casi più complessi per Lotito e per il ds Fabiani riguardano tre giocatori con molto mercato. Ivan Provedel è stato sondato dall’Inter (alla ricerca di un vice Martinez), ma piace anche al Bologna e alla Fiorentina (in caso di addio di De Gea); il portiere, però, vorrebbe garanzie di impiego. Mario Gila è un obiettivo primario del Napoli, senza dimenticare l’interesse di Milan, Inter e della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. La società è disposta a trattenerlo un altro anno pur col rischio di perderlo a zero. Infine, Alessio Romagnoli prenderà una decisione a giorni, attendendo un affondo dai qatarioti dell’Al-Sadd.

Da Gigot a Cataldi: chi resta e chi parte

Il piano di rinnovo annuale appare più fattibile per gli altri sei profili: Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri. Se Patric spera di chiudere la carriera a Roma e Cataldi si è ripreso le chiavi del centrocampo, Gigot ritrova Gattuso (già suo allenatore al Marsiglia) e potrebbe accettare una spalmatura dell’ingaggio superiore ai 2 milioni. Lazzari, trattenuto in passato nonostante il corteggiamento del Sassuolo, e Cancellieri potrebbero invece finire sulla lista dei sacrificabili per fare cassa. Iniziare la stagione con 9 giocatori in scadenza è un lusso che la Lazio non può permettersi.