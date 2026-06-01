Calciomercato Napoli, poker di colpi per Allegri: stilata la lista dei desideri per accontentare Max. Tutti i nomi!

Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri verrà accontentato grazie a questi colpi in vista dell’estate. Tutti i nomi nella lista dei desideri

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. L’attesa è tutta per l’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, un tassello fondamentale che darà il via a una profonda ricostruzione tecnica. Con i Mondiali attualmente in corso, il club partenopeo lavora d’anticipo per evitare la consueta impennata dei prezzi post-torneo internazionale. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

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Il sogno Rabiot a centrocampo per il dopo Anguissa

Il nome più caldo per il centrocampo azzurro è quello di Adrien Rabiot. Il mediano transalpino, attualmente in forza al Milan, è considerato un vero e proprio totem per Allegri. Dopo essersi incrociati con successo alla Juventus e ritrovati in rossonero un anno fa, il tecnico livornese lo vorrebbe anche sotto il Vesuvio.

L’operazione è strettamente legata al futuro di Frank Anguissa, che potrebbe salutare Napoli a un anno dalla scadenza del suo accordo. Rabiot comporrebbe con McTominay una straordinaria coppia di mezzali ai lati di Lobotka. Gli ostacoli, tuttavia, non mancano: il contratto del francese con il Diavolo scadrà nel 2028 e il suo pesante ingaggio da 5,5 milioni di euro si scontra con la politica azzurra di contenimento degli stipendi. La volontà del giocatore sarà decisiva, ma molto dipenderà anche dalla riorganizzazione del club milanese, attualmente senza vertici direttivi e guida tecnica.

Rivoluzione in difesa: assalto a Gila e ballottaggio a destra

Nel reparto arretrato, l’imminente addio a zero di Juan Jesus costringe la società a intervenire. L’obiettivo primario è Mario Gila: il centrale spagnolo della Lazio, valutato circa 25 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2027 e non rinnoverà. Questa situazione rappresenta un’occasione propizia per tentare di ammorbidire le pretese di Claudio Lotito.

Per la fascia destra, da alternare a Di Lorenzo, il ds Manna valuta due profili. Il primo è l’israeliano Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise), valutato 25 milioni. Nelle ultime ore, però, si è fatto largo l’interesse per Dodò. Il brasiliano della Fiorentina, valutato intorno ai 15 milioni di euro e non intenzionato a rinnovare oltre il 2027, piace molto anche alla Roma, pronta a innescare un duello di mercato.

La questione portiere: piace Kovar, rebus Meret

Infine, massima attenzione alla porta. Il club segue da vicino Matej Kovar, 26enne titolare della Repubblica Ceca e attualmente in forza al PSV Eindhoven (che lo ha riscattato a gennaio per 7 milioni). Il suo profilo si intreccia con l’attuale pacchetto arretrato: se Vanja Milinkovic-Savic ha un contratto blindato fino al 2030, resta un rebus il futuro di Alex Meret. In scadenza nel 2027 e reduce da una stagione frammentata dagli infortuni, il destino del portiere italiano sarà indirizzato direttamente dalle prossime valutazioni di Allegri.