Abusi edilizi e rifiuti illeciti: sequestrata la Ciro Immobile Academy a Torre del Greco

Da sogno sportivo a inchiesta giudiziaria: sequestrata la Ciro Immobile Academy a Torre del Greco. Tutti i dettagli

Il centro sportivo “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati” di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è stato posto sotto sequestro preventivo su disposizione del gip del Tribunale di Torre Annunziata.

Secondo quanto reso noto dalla Procura oplontina, sei persone – tra cui alcuni familiari del calciatore – sono indagate con accuse pesanti: realizzazione di opere edilizie senza autorizzazioni, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e trasformazione di un’area boschiva vincolata in parcheggio asfaltato.

L’inchiesta, condotta dai Carabinieri e dalla Polizia municipale, è partita lo scorso aprile dopo un sopralluogo tecnico. Gli investigatori avrebbero accertato che gli indagati, già intervenuti in passato su aree interessate da abusi edilizi non condonati, avrebbero eseguito ulteriori lavori di nuova costruzione senza alcun titolo abilitativo, determinando una “radicale trasformazione” del territorio.

Il provvedimento di sequestro, spiegano gli inquirenti, è stato adottato per evitare un aggravamento delle conseguenze sotto il profilo urbanistico e ambientale.

All’interno della struttura, oltre alle attività della scuola calcio, si allenava anche il Sorrento Calcio, formazione che milita nel girone C di Serie C e disputa le proprie gare casalinghe a Potenza.

