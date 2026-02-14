Adani difende Allegri: «Non fatevi ingannare dal risultato! Col Pisa ha meritato e se Fullkrug segna quel rigore…»

L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, commenta così la vittoria ottenuta ieri dal Milan in campionato contro il Pisa, difendendo Allegri

Il rapporto spesso dialettico tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri si arricchisce di un capitolo inatteso, segnato dalla stima tecnica. Dopo la vittoria esterna del Milan contro il Pisa, l’ex difensore dell’Inter ha utilizzato i social per elogiare la preparazione della gara da parte dell’allenatore livornese.

Secondo l’opinionista, il successo per 2-1 dei Rossoneri è stato indiscutibilmente meritato, andando oltre l’episodio decisivo firmato nel finale dal fuoriclasse croato Luka Modric. Adani ha evidenziato la solidità mentale e la maturità tattica del Diavolo, capace di gestire il ritmo contro le chiuse linee difensive dei Toscani. Anche se il rigore fallito dal bomber tedesco Niclas Füllkrug ha tenuto il risultato in bilico, la prestazione conferma la bontà del lavoro svolto in settimana da Allegri, promosso a pieni voti per la lettura strategica del match.

PAROLE – «Ragazzi, non fatevi ingannare – e io di certo non mi faccio ingannare – dal risultato e da come è maturato. Il Milan ha vinto con merito. Nell’analisi la chiave è valutare il merito. Lasciate stare se il gol della vittoria è stato segnato a cinque minuti dalla fine da quel fenomeno senza tempo di Luka Modric. Il Milan ha fatto una buona partita, non ha creato tanto, ma ha concesso una palla gol al Pisa – la parata di Maignan nel primo tempo era su un fuorigioco – che ha poi pareggiato su una disattenzione. È vero che i se e i ma non esistono, ma se Fullkrug segna quel rigore la partita finisce 0-4.

Secondo me, come solidità, mentalità, status, preparazione della gara, il Milan ha portato avanti ciò che di buono aveva fatto a Bologna. Chiaro che è una partita diversa: a Bologna c’era una profondità da attaccare, a Pisa da gestire lo scaglionamento delle linee difensive toscane, come variare il possesso palla e il ritmo. Quindi, un’altra volta, secondo me Allegri, l’ha preparata bene. Poi c’è stata una disattenzione. E poi, dal cielo, si è materializzato Modric dal cielo».