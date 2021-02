Daniele Adani parla dopo il derby Milan-Inter e la grande prestazione dei nerazzurri: ecco le dichiarazioni sui social dell’ex difensore

Daniele Adani ha analizzato il derby di Milano dopo la grande prestazione dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro, ha ironizzato sulle critiche che talvolta vengono rivolte a Lukaku e Eriksen.

«In effetti, Lukaku non è decisivo, Eriksen non è funzionale e la costruzione dal basso guardando il secondo gol non serve a nulla. Meno male che il campo parla…meglio. #calciovero».