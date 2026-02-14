Adriano sarà a San Siro per Inter Juve: «Qui mi sento a casa perché ho vissuto gioie immense. Un onore essere allo stadio e tifare i nerazzurri!»

Adriano, ex attaccante dell’Inter, sarà presenta a San Siro per il derby d’Italia contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni

Nel Matchday Programme di Inter Juve, è intervenuto Adriano. L’Imperatore, storico attaccante nerazzurro, ha fatto visita a Chivu e alla squadra ad Appiano Gentile e questa sera sarà sugli spalti di San Siro per il derby d’Italia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Sono sempre felice quando torno in Italia, ritrovo vecchi amici e a Milano sento di essere a casa perché qui ho vissuto delle gioie immense. È iniziato un periodo importante della stagione. Contro la Juventus sarà una sfida emozionante e per me sarà un onore essere allo stadio e tifare Inter.

Tutti gli attaccanti dell’Inter sono molto forti a partire da Lautaro ovviamente. Ad Appiano Gentile ho visto anche Thuram ed è stato un incontro che mi ha emozionato perché anche lui è un grandissimo giocatore».