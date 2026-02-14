Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Adriano sarà a San Siro per Inter Juve: «Qui mi sento a casa perché ho vissuto gioie immense. Un onore essere allo stadio e tifare i nerazzurri!»

Published

3 ore ago

on

By

adriano

Adriano, ex attaccante dell’Inter, sarà presenta a San Siro per il derby d’Italia contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni

Nel Matchday Programme di Inter Juve, è intervenuto Adriano. L’Imperatore, storico attaccante nerazzurro, ha fatto visita a Chivu e alla squadra ad Appiano Gentile e questa sera sarà sugli spalti di San Siro per il derby d’Italia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Sono sempre felice quando torno in Italia, ritrovo vecchi amici e a Milano sento di essere a casa perché qui ho vissuto delle gioie immense. È iniziato un periodo importante della stagione. Contro la Juventus sarà una sfida emozionante e per me sarà un onore essere allo stadio e tifare Inter.

Tutti gli attaccanti dell’Inter sono molto forti a partire da Lautaro ovviamente. Ad Appiano Gentile ho visto anche Thuram ed è stato un incontro che mi ha emozionato perché anche lui è un grandissimo giocatore».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto1 giorno ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×