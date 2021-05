Sebastian Celoria, agente di Juan Brunetta, ha lanciato un duro attacco a Roberto D’Aversa, allenatore del Parma

«Mister D’Aversa non lo fa mai entrare, non capisco come mai. Perde tutte le partite ma non si affida mai a lui. Tra di loro non c’è alcun problema, Juan è un professionista esemplare. Nessuno capisce il perché di queste scelte».