Agnelli: «Sistema Uefa non è prova per il futuro. Premier? Ecco cosa penso»

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato di Uefa, Superlega e Premier League al Telegraaf. Le sue dichiarazioni:

ATTACCO ALL’UEFA – «A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto com’era, ogni cambiamento è contrastato. Ecco perchè il sistema non è a prova di futuro».

MINACCIA PREMIER – «Il dominio inglese minaccia anche il calcio europeo. Dai quarti di finale in poi, la Champions League riguarda i club inglesi e altri tre o quattro come Barcellona, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco, con l’occasionale outsider come l’Ajax nel 2019. Quella prevedibilità è la morte per qualsiasi competizione».

