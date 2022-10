Lucca che succede? Dagli occhi delle big sul mercato all’Ajax Youth

Lorenzo Lucca, oggetto del desiderio di mezza Serie A e di alcune squadre d’Europa nell’estate scorsa, sembra essersi inceppato e ora gioca con l’Ajax dei giovani

L’attaccante arrivato con grandi aspettativa ad oggi non è ancora riuscito a mettersi in mostra con la maglia dei lancieri. L’ultimo gol è datato ottobre 2021, quando con la maglia del Pisa era in un momento di forma eccezionale. Poi l’infortunio, la fatica a ritrovare spazio e la cessione. Mancini lo aveva osservato a lungo per la Nazionale preferendogli poi altri prospetti. Ora deve provare a cambiare passo per ritrovarsi e ritrovare quella fiducia che nelle ultime stagione ha contraddistinto la sua voglia in campo.