Nato ad Aosta e cresciuto nei Rangers, si sta affermando su livelli di vertice con la maglia dell’Ajax: chi è Calvin Bassey?

Negli ultimi mesi, l’interesse per Calvin Bassey è cresciuto in maniera esponenziale. Dalle big di Premier League che l’hanno cercato quest’estate all’opinione pubblica che è sempre più interessata al suo profilo: tutti vogliono sapere chi è Calvin Bassey. Nella difesa a 4 dell’Ajax, il classe 99 può giocare come difensore centrale o come terzino sinistro, anche se troverebbe il suo habitat ideale come braccetto di sinistra in una difesa a 3.

I primi aspetti che suscitano curiosità verso Bassey sono data e luogo di nascita: Aosta, 31 dicembre 1999. Il difensore dell’Ajax è, infatti, il terzo giocatore valdostano ad aver giocato in Europa League dopo Sergio Pellissier e Paolo De Ceglie. Ma con gli ex Chievo e Juventus ha in comune solo la città natale: Bassey, infatti, è un giocatore della nazionale nigeriana con passaporto inglese. Ha mosso i primi passi calcistici in Inghilterra, con il settore giovanile del Leicester. L’esordio tra i grandi, però, arriva con i Glasgow Rangers, in Scozia. Al secondo anno oltremanica, è protagonista della cavalcata degli scozzesi fino all’ultimo atto di Europa League. La squadra scozzese, però, contro l’Eintracht Francoforte crolla ai rigori per via dell’errore di Aaron Ramsey.

Il talento del nigeriano è sotto gli occhi di tutti: in estate lo cercano Arsenal, West Ham e Aston Villa, ma ad aggiudicarselo è l’Ajax con 22 milioni. La stagione dei lancieri non è iniziata nel migliore dei modi, soprattutto in campo europeo. Nello specifico, Bassey è andato in difficoltà contro Mohamed Salah nella partita contro il Liverpool (ma dopotutto, a chi non succede?), e nelle due sfide con il Napoli è stato asfaltato, come tutti i suoi compagni, dai meccanismi offensivi dei partenopei. Il nigeriano ha palesato qualche difficoltà quando viene puntato nell’uno contro uno, ma il tempo per migliorare di certo non gli manca. Quello che impressiona è il suo strapotere fisico abbinato a spiccate doti atletiche. Il suo grandioso mix di muscoli, centimetri, potenza e velocità lo rende uno dei difensori dal potenziale più grande in Europa.

In più, se schierato da terzino, può garantire una solida partecipazione alla fase offensiva della squadra. Lo scorso 8 ottobre ha trovato la prima rete in Eredivisie contro il Volendam, e in Champions League ha già servito due assist. Clicca QUI per vedere gli highlights di Volendam 4-2 Ajax su Mola, previa registrazione gratuita. In un momento storico in cui i prezzi dei difensori sul mercato toccano cifre mai viste prima, Calvin Bassey rappresenta il prototipo del difensore moderno. Per doti fisiche e atletiche, il giocatore nato ad Aosta promette di acquisire un ruolo da massimo protagonista ai vertici del calcio del futuro.