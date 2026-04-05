Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! È lotta aperta per la stellina del Salisburgo

C’è anche il Milan tra le squadre interessate a Kerim Alajbegovic, il giovane talento bosniaco che ha brillato in Galles, attirando l’attenzione anche del Roma e del Napoli. A rivelarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come, mentre il club rossonero è concentrato sul match di campionato contro il Napoli, la dirigenza abbia già iniziato a guardare al futuro, con l’invio degli scout per monitorare il giocatore del Salisburgo.

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Alajbegovic: Un Talento Emergente nel Calcio Europeo

Classe 2007, Alajbegovic ha dimostrato il suo valore non solo con il Salisburgo, ma anche con la Bosnia. La sua performance decisiva contro l’Italia, che ha incluso un rigore segnato nella qualificazione al Mondiale, ha confermato il suo enorme potenziale. Con un costo di circa 15 milioni di euro, il giovane attaccante rappresenta una possibilità interessante per i club alla ricerca di talento giovane a un prezzo relativamente contenuto.

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Il Milan e la Strategia di Futuro

Nonostante il Milan giochi con un 3-5-2 che potrebbe non essere ideale per le caratteristiche di Alajbegovic, il club rossonero sta pianificando la costruzione di una rosa che combini esperienza e freschezza. L’intenzione dell’area sportiva, compreso l’allenatore Allegri, è quella di preparare la squadra per la prossima stagione, e Alajbegovic potrebbe essere una pedina chiave nel loro progetto. Come dimostrato con Andrej Kostic, appena acquistato dal Partizan Belgrado, il Milan è sempre più orientato verso giovani di talento pronti a emergere nel panorama europeo.

Il futuro di Kerim Alajbegovic sembra essere sempre più vicino all’Italia. Con il suo enorme potenziale e il costo accessibile, potrebbe diventare una delle stelle del prossimo futuro, sia in Italia che in Europa. La Roma e il Napoli dovranno quindi affrontare una forte concorrenza per assicurarsi il talento bosniaco, mentre il Milan non sembra intenzionato a lasciarsi scappare l’occasione di aggiungere un talento così promettente alla sua rosa.