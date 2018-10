Samuel Kalu, Roma sulle tracce del gioiello del Bordeaux

Calciomercato Roma, Samuel Kalu nel mirino di Monchi: il diesse sulle tracce del gioiellino di proprietà Bordeaux, le ultime

Considerato tra i giovani più interessanti del panorama internazionale, Samuel Kalu ha attirato l’attenzione dei top club europei. Arrivato al Bordeaux in estate per 8,5 milioni di euro, l’esterno offensivo ha raccolto un gol e tre assist tra Ligue 1 ed Europa League, prestazioni che non sono passate inosservate a Monchi…

Il direttore sportivo della Roma sta monitorando da vicino i progressi del classe 1997: secondo quanto riporta la stampa inglese, i giallorossi sono pronti a sfidare la concorrenza di alcuni club di Premier League per assicurarsi le prestazioni del nigeriano. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, nome nuovo per l’attacco della Lupa…