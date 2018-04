Si è conclusa pochi minuti fa Alessandria-Viterbese, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C: vincono i ragazzi di Marcolini, primo trofeo dopo quasi mezzo secolo

Alessandria-Viterbese è finita da poco e per i grigi è festa grande. Dopo l’uno a zero in terra laziale, al Moccagatta di Alessandria i ragazzi di Marcolini hanno vinto tre a uno e si sono portati a casa la Coppa Italia di Serie C. Una finale dominata, che ha regalato un trofeo ai grigi dopo moltissimo tempo: non arrivava un titolo ad Alessandria da quarantacinque anni.

Sotto il solleone e con trenta gradi, Marcolini si è preso il suo primo trofeo da allenatore. Mattatore è stato Michele Marconi. In gol all’andata, l’attaccante è stato protagonista nel secondo tempo oggi: la Viterbese aveva pareggiato il conto dei gol totali con Di Pierantonio al 12′, ma tra il 59′ e il 78′ Marconi ha siglato la tripletta decisiva per la vittoria del torneo.