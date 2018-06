La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Dalla Spagna affermano che il Real Madrid non ha più Alisson come primo obiettivo di mercato, il prescelto ora è Courtois

La Roma può esultare per le notizie che arrivano dalla Spagna. Il portiere giallorosso Alisson sembra non essere più il nome numero uno nell’agenda di mercato del Real Madrid. Il brasiliano piaceva tantissimo e piace tuttora, ma il prezzo fissato dalla Roma è troppo alto. A Roma chiedono più di ottanta milioni di euro per riuscire a prendere l’estremo difensore e a Madrid hanno desistito. Adesso è Thibaut Courtois il prediletto per quanto riguarda l’erede di Keylor Navas per la porta blanca, il calciatore del Chelsea ha superato il collega della Roma.

Il Real per ora ha spostato lo sguardo da un’altra parte, ma è possibile che torni a bussare alla porta della Roma per saperne di più. In questo momento, però, è molto difficile che le merengues si facciano di nuovo avanti per Alisson. Courtois costa meno del brasiliano, potrebbe venire via per circa sessanta milioni di euro. Si tratta pur sempre di una bella cifra, ma potrebbe essere abbassata dato che Courtois è in scadenza nel giugno 2019 col Chelsea. Alisson esce temporaneamente dai radar, la Roma rifiata.